مطار برلين يلغي 14 رحلة بسبب استمرار تأثره بتداعيات الهجوم السيبراني

أعلن متحدث باسم مطار العاصمة الألمانية برلين استمرار تأخر وإلغاء بعض الرحلات تأثرا بتداعيات الهجوم السيبراني الذي وقع قبل أكثر من أسبوع، مشيرا إلى أن أحد أنظمة المعلومات في المطار لا يزال خارج الخدمة.

وقال متحدث باسم المطار إن الوضع لا يزال استثنائياً.

وبحسب تصريحات المتحدث، فقد تم إلغاء ثماني رحلات وصول وست رحلات مغادرة حتى ظهر اليوم الأحد. وكان من المقرر تسيير نحو 600 رحلة لنقل 88 ألف راكب. ولم يقدم المتحدث أي توقعات حول موعد عودة الأمور إلى طبيعتها، منوها إلى أن ذلك قد يستغرق عدة أيام أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كولينز ايروسبيس" التي تزود المطارات بالخدمات كانت ضحية لهجوم سيبراني يوم الجمعة قبل الماضي، ما أثر على عدة مطارات في أوروبا. وأدى الهجوم إلى تعطيل الأنظمة الإلكترونية في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر"، وهي الأنظمة المسؤولة عن إنهاء إجراءات الركاب والأمتعة.

وتأثرت بهذا الهجوم على سبيل المثال مكاتب تسجيل الوصول، غير أن مطار برلين أفاد بأن الركاب ما زال بإمكانهم استخدام محطات الخدمة الذاتية العاملة في المطار. كما يمكن للركاب في أغلب الأحوال تسليم الأمتعة عبر آلات الخدمة الذاتية.

ووفقًا للمتحدث باسم المطار، يعمل الآن 20 خبيرًا في تكنولوجيا المعلومات من شركة "كولينز" على مدار الساعة لإعادة تشغيل الأنظمة. وأضاف أن النظام يجب أن يُبنى من جديد بالكامل، وقد تم تشغيل نظام بديل مؤقت للتعامل مع الأمتعة.