الاتحاد الأوروبي يؤكد أن إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية مع إيران"

كدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاحد أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع ايران".

وقالت كالاس في بيان إن "الامم المتحدة اعادت فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي سيتابع" هذا الأمر، لكنّ "حلا دائما للمسألة النووية الايرانية لا يمكن التوصل اليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية"

من جانبها نددت إيران الأحد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد عشر سنوات من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.

وأُعيد فرض العقوبات الصارمة السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكنّ الأوروبيين والأمريكيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

وتجلت التبعات الاولى للعقوبات مع بلوغ الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار الأحد قرابة الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.