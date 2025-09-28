بمسيرات وصواريخ.. روسيا تشن هجوماً كبيراً على أوكرانيا

تعرضت كييف لهجوم كثيف بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت مبكر من اليوم الأحد فيما وصفه مراقبون مستقلون بأنه أحد أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها منذ بدء الحرب.

وحلقت طائرات مسيرة فوق المدينة ودوت نيران منظومات الدفاع الجوي طوال الليل. وكان الهجوم لا يزال مستمرا في الساعة 7:20 صباحا (0420 بتوقيت جرينتش).

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا حتى الساعة 0440 بتوقيت جرينتش.

واحتمى بعض السكان بمحطات المترو تحت الأرض. وكانت بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب من الغارات الجوية، بينما أغلقت بولندا المجال الجوي بالقرب من اثنتين من مدنها في جنوب شرق البلاد، ونشرت قواتها الجوية طائرات لمراقبة المجال الجوي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني الأحد إن روسيا أطلقت خلال الليل مئات المسيّرات والصواريخ.

وفعّلت الإنذارات في كييف للتحذير من غارة جوية حيث قالت الإدارة العسكرية المحلية إن روسيا تهاجم بمسيّرات وصواريخ.

وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف بأن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم "ضخم" وطلب من السكان البقاء في الملاجئ.

وكتب كليتشكو على تلغرام "في المجموع، هناك خمسة مصابين" مشيرا إلى أنهم نقلوا لتلقي العلاج في المستشفى.

من جهته، قال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد إن ضربات روسية استهدفتها وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وقال أندري يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني "مرة أخرى، تُستهدف المباني السكنية والبنية التحتية. مرة أخرى، إنها حرب ضد المدنيين".

وأضاف "سيكون هناك رد (...) لكن الضربات الاقتصادية الغربية لروسيا يجب أن تكون أقوى أيضا".

من جهتها، أفادت القوات البولندية على منصة إكس بأنها نشرت مقاتلات في مجالها الجوي ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية في حالة تأهب قصوى ردا على الضربات الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت أن هذه التدابير احترازية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية المواطنين، لا سيما في المناطق المجاورة لأوكرانيا.