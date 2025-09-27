18 قتيلاً وعشرات المفقودين في انهيار منجم ذهب في نيجيريا

قتل 18 شخصا على الأقل إثر تحطم صخرة كبيرة على منجم ذهب غير قانوني في شمال نيجيريا جراء تساقط أمطار غزيرة، فيما يبحث عناصر الإنقاذ عن عشرات المفقودين.

وتحطمت الصخرة الخميس على المنجم الكائن في ولاية زمفارا قرب قرية كادوري بمنطقة مارو، وفق المصادر.

وقال ساني لاوالي، عامل منجم من قرية كادوري "تمكنا من انتشال 18 جثة من المنجم، وأصيب خمسة ناجين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف لاوالي، الذي شارك في عملية الإنقاذ، أن 12 عامل منجم آخرين ما زالوا محاصرين في الداخل، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

وأوضح أن "العملية بطيئة وشاقة، إذ نشق الصخور بأيدينا للوصول إلى المنجم".

وبحسب لاوالي فقد طلب عناصر الإنقاذ، ومعظمهم من عمال المناجم الحرفيين، من شركة إنشاءات تعمل على شق طريق قريب تزويدهم بجرافة لتسريع العمل، لكنهم لم يتلقوا رداً بعد.

وأكد أبو بكر نبوبي أحد المسؤولين المحليين أنه "عُثر على 18 جثة في حفرة المنجم"، من بينها 15 جثة من قريتي مايكوانوغا وداماغا المجاورتين.

وأضاف أن "عناصر الإنقاذ منهكون ويستخدمون أدوات بدائية للحفر".