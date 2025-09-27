زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي من إسرائيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن بلاده تلقت من إسرائيل منظومة للدفاع الجوي من طراز باتريوت، وهو سلاح أميركي باهظ الثمن وحيوي بالنسبة الى كييف لصد الهجمات الصاروخية الروسية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي إن "منظومة (باتريوت) إسرائيلية دخلت الخدمة في أوكرانيا، لقد دخلت الخدمة قبل شهر"، من دون أن يوضح ما إذا كانت كييف ابتاعتها أو حصلت عليها مجانا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في أبريل عن مصادر رسمية أميركية أن منظومة باتريوت الموجودة في إسرائيل سيتم تجديدها ثم إرسالها الى اوكرانيا، مع سعي سلاح الجو الإسرائيلي الى التزود بمعدات أكثر تطورا.

وبعد الحرب في فبراير 2022، تبنت إسرائيل موقفا محايدا ولم تبادر الى فرض عقوبات على روسيا، بخلاف العديد من الدول الغربية.

لكن العلاقات بين البلدين تدهورت بعدها إثر تعزيز التحالف بين موسكو وإيران واتهام الغرب لطهران بتزويد الكرملين مسيرات هجومية. كذلك، تندد السلطات الروسية بالحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة.

ورحبت كييف في يونيو باستهداف اسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية في إيران.

الى ذلك، تناول زيلينسكي السبت لقاءه الأخير في نيويورك مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، موضحا أنه "اتفق" معه على أن تشتري كييف "الاسلحة المناسبة" من الولايات المتحدة.

وقال "تفاهمنا مع الرئيس وسننتقل الى (مرحلة) التطبيق العملي".

ولفت الى أن كييف زودت ترامب تفاصيل عن الأسلحة التي تأمل بالحصول عليها في إطار خطة بقيمة تسعين مليار دولار لشراء سلاح من واشنطن. وكان تطرق للمرة الأولى الى هذا الأمر في اغسطس.

لكن الرئيس الاوكراني لم يؤكد ما إذا كان طلب من ترامب صواريخ "توماهوك"، كما ذكر موقع أكسيوس الاميركي.

وسئل عن هذا الامر فاجاب "لا أستطيع ان أدلي بمزيد من التفاصيل كونه موضوعا حساسا للغاية".

وبعدما شدد الرئيس الاميركي لفترة طويلة على هيمنة موسكو العسكرية في أوكرانيا، بدّل موقفه على نحو مفاجئ الثلاثاء، معتبرا أن كييف قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا.