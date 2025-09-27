ترامب يطلب من المحكمة العليا تأييد قيود المواطنة بالولادة

طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، والذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أمريكيين.

يطلق هذا الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس / أ ب / اليوم السبت، عمليةً في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة بحلول أوائل الصيف بشأن دستورية قيود الجنسية.

وحتى الآن منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان. ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها.