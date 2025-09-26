كوريا الشمالية على أعتاب صاروخ عابر للقارات قادر على ضرب أمريكا





أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الخميس أن بيونغ يانغ في "المرحلة الأخيرة" من تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي.

وفشلت سيول وحلفاؤها الغربيون في وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية الذي تؤكد بيونغ يانغ أنها لن تتخلى عنه أبدا.

وقال الرئيس لي جاي ميونغ خلال زيارة لبورصة نيويورك "سواء لكسب نفوذ في محادثاتها مع الولايات المتحدة أو لحماية نظامها، واصلت كوريا الشمالية تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على حمل قنابل نووية إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "لا يبدو أنها نجحت بعد، ولكن يقال إنها في المرحلة الأخيرة، ولم يتبق سوى تقنية إعادة الدخول (إلى الغلاف الجوي)، ويبدو أن حل هذه المشكلة أيضا على وشك الحدوث".

ومنذ توليه منصبه في يونيو، اتبع لي سياسة معاكسة لسلفه المتشدد، وتعهد بتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وفي حديثه في نيويورك، قال إن "الهدف ينبغي أن يكون تجميد التطوير النووي وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات وتصديرها".

وأضاف أن وقف إنتاج وتطوير الأسلحة النووية سيحقق "مكاسب أمنية كبيرة".

وقدر الرئيس الكوري الجنوبي أن جارته الشمالية تنتج مواد تكفي "لنحو 15 إلى 20 قنبلة نووية إضافية كل عام".

وقال "إذا تُركت دون رادع، فسيستمر عدد القنابل النووية في التزايد كل عام، وستصبح صواريخها البالستية العابرة للقارات أكثر تطورا".

واستبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نزع ترسانته النووية، حيث قام بتعزيز علاقات بلاده العسكرية مع روسيا في السنوات الأخيرة.

وصرح كيم هذا الأسبوع بأنه منفتح على إجراء محادثات مع واشنطن فقط اذا تخلت عن فكرة نزع سلاحه النووي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.