بريطانيا تعتزم استحداث بطاقات هوية رقمية إلزامية

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة أنها ستستحدث نظاما رقميا إلزاميا للهوية لجميع المواطنين البريطانيين والمقيمين في البلاد في خطوة تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الخطط الخاصة بتوفير بطاقات هوية رقمية جديدة، يتم الاحتفاظ بها على هواتف المواطنين ستكون "فرصة هائلة للمملكة المتحدة وستجعل العمل بشكل غير قانوني أكثر صعوبة.

وسوف يصبح استخدام بطاقات الهوية الرقمية إلزاميا كوسيلة لإثبات الحق في العمل بموجب الخطط، لكن لن يطلب من الأشخاص حملها أو إظهارها، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وسوف تكون متاحة لمواطني المملكة المتحدة والمقيمين القانونيين بحلول نهاية هذا البرلمان.

وأضاف رئيس الوزراء: "أعلم أن الطبقة العاملة قلقة بشأن مستوى الهجرة غير الشرعية إلى هذا البلد. إن تأمين الحدود والسيطرة على الهجرة مطلبان منطقيان. وهذه الحكومة تستمع إليهما وتنفذهما".

وأضاف "تمثل بطاقة الهوية الرقمية فرصة هائلة للمملكة المتحدة، فهي ستصعب العمل غير القانوني في هذا البلد، مما يجعل حدودنا أكثر أمانا".

وتابع "وسوف توفر أيضا للمواطنين العاديين فوائد لا حصر لها، مثل القدرة على إثبات هويتك للوصول إلى الخدمات الرئيسية بسرعة-بدلا من البحث عن فاتورة مرافق قديمة".