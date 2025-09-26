عاصفة قوية تضرب الفلبين توقع قتلى وتجلي 400 ألف شخص

أجلت السلطات الفلبينية الجمعة نحو 400 ألف شخص وأكدت مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما تضرب عاصفة مدارية قوية البلاد التي لا تزال تحت صدمة الاعصار راغاسا.

وقال مسؤولو الدفاع المدني في منطقة بيكول في جنوب جزيرة لوزون إن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما انهارت جدران واقتلعت أشجار لدى مرور العاصفة بوالوي المدارية التي تضرب البلاد ترافقها رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وقال المسؤول في الدفاع المدني برناردو اليخندرو الجمعة خلال مؤتمر صحافي إن السلطات أجلت نحو 400 ألف شخص.

وقال المسعف فرانديل أنتوني ابيليرا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "نقوم بإزالة الكثير من الاشجار المقتلعة والأعمدة الكهربائية لأنها تسد عدد كبير من الطرقات".

وأكد "الأمطار كانت قوية والرياح أقوى".

وقال جيروم مارتينيز المهندس في بلدية ماسباتي في جنوب لوزون "كانت الرياح من أقوى ما شهدت حتى الآن" مضيفا "أظن أن المزيد من الأشخاص سيضطرون إلى إخلاء مناطقهم لأن الكثير من المنازل دمرت والكثير من الأسطح اقتلعت وهي تعيق الطرقات والشوارع".