ترامب يسخر من عمر.. "اقترحت على الرئيس الصومالي إعادتها لكنه رفض"

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس من النائبة الديمقراطية إلهان عمر، قائلاً إنه اقترح على الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "إعادة" عمر إلى بلادها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول اغتيال مؤسس منظمة Turning Point USA، تشارلي كيرك.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لقد التقيت برئيس الصومال… واقترحت عليه أنه ربما قد يرغب في إعادتها معه إلى الصومال. فقال: لا أريدها".

وجاء هذا التصريح بعد أن أطلقت عمر سلسلة من الهجمات اللاذعة على كيرك، ووصفت الحليف المقرب من ترامب بأنه "إنسان مشين"، مشيرة إلى أن إرثه يجب أن يُنسى، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وكانت النائبة قد أعربت عن غضبها من الإشادات التي تلقاها كيرك بعد اغتياله خلال حدث علني في ولاية يوتا في 10 سبتمبر، مشيرة إلى أن البعض يحاول تبرير مواقفه بوصفه مناصرا للنقاش المدني.

من جانبه، دعا بعض السياسيين والمشاهير، مثل لاعب الغولف فيل ميكلسون، إلى إعادة عمر إلى الصومال، معتبرين أن تصريحاتها مليئة بالكراهية.

ولم ترد إلهان عمر على الفور على طلب التعليق من وسائل الإعلام.