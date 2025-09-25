الدنمارك تعيد فتح مطاراتها بعد إغلاق مؤقت بسبب طائرات مسيرة

أعادت السلطات فتح مطارات في غرب الدنمارك في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بعد إغلاق دام لساعات إثر تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية في مجالها الجوي خلال الليل، وذلك في ثاني واقعة أمنية من نوعها هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة الدنماركية إن مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد، أغلق لمدة ساعة. وأغلق مطار أولبورج، الذي يستخدم للرحلات التجارية والعسكرية، لمدة ثلاث ساعات بسبب توغلات الطائرات المسيرة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

كما شوهدت طائرات مسيرة بالقرب من مطاري إسبيرج وسونابورج، بالإضافة إلى قاعدة جوية تضم بعض الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 وإف-35. وتقع جميع هذه الأماكن الخمسة في شبه جزيرة جاتلاند في غرب الدنمارك.

وقال أحد السكان ويدعى مورتن سكوف لرويترز إنه رأى أضواء خضراء وامضة قادمة من غرب مطار أولبورج. وفي مقطع فيديو أرسله سكوف لرويترز، شوهد الضوء وهو يبتعد عن المطار باتجاه الغرب.

وقالت الشرطة الوطنية الدنماركية إن الطائرات المسيرة اتبعت نمطا مشابها لذلك الذي تسبب في تعليق الرحلات الجوية بمطار كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الاثنين وصباح الثلاثاء.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "الهجوم" الأخطر حتى الآن على البنية التحتية الحيوية في البلاد، مشيرة إلى صلة محتملة بينه وبين سلسلة مما يشتبه بأنها توغلات روسية بطائرات مسيرة واضطرابات أخرى في أنحاء متفرقة من أوروبا، دون تقديم أدلة.

ونفى السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين أي مشاركة لبلاده في واقعة كوبنهاجن.