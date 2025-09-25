الرئيس البرازيلي: فوجئت بلقائي مع ترامب في الأمم المتحدة وكانت هناك كيمياء بيننا

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، يوم الأربعاء، إنه فوجئ تماما مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما التقيا مصادفة، مضيفا أن "شيئا من الكيمياء حدث بيننا"، وذلك رغم تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في الأمريكتين.

وأعرب لولا، خلال مؤتمر صحفي، عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء الأول بينهما، قائلا إنه جعله يشعر بـ"تفاؤل" حيال إمكانية عقد اجتماع بين البرازيل والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وتجاوز "المشاعر السلبية" التي تخيم على العلاقات الثنائية.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على قضاة ومسؤولين آخرين، وأقرت رسوما جمركية بنسبة 50% على العديد من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، على خلفية اعتقال وإدانة حليف ترامب، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي حُكم عليه هذا الشهر بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب في البلاد.

وجاء اللقاء عندما كان لولا يغادر القاعة بعد إلقاء خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، فيما كان ترامب يدخل ليستعد للصعود إلى المنصة.

وقال ترامب في خطابه أمام قادة العالم: "رأيته ورآني، وتعانقنا. لم يكن لدينا وقت طويل للحديث، ربما 20 ثانية فقط، لكن كان حديثا جيدا، واتفقنا على الاجتماع الأسبوع المقبل".

وأضاف ترامب أن لولا "بدا شخصا لطيفا للغاية"، وتابع: "أُعجبت به. كانت الكيمياء بيننا ممتازة. وهذا مؤشر جيد".