غوتيريش: مستقبل البشرية لا يمكن أن يُترك للخوارزميات

حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن مستقبل البشرية "لا يمكن أن يُترك للخوارزميات"، وأن الابتكار يجب أن يخدم الإنسانية لا أن يقوضها.

وفي كلمته أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين، جدد غوتيريش دعوته إلى إبرام صك ملزم قانونا بحلول العام المقبل لحظر "أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل" التي تعمل دون إشراف بشري.

وأوضح الأمين العام أن أولوياته لمعالجة هذه القضية تتمثل في ضمان السيطرة البشرية على استخدام القوة العسكرية، وبناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة، وحماية سلامة المعلومات في حالات النزاع، وسد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما دعا الحكومات والمنصات التقنية إلى التعاون لمكافحة التضليل والتزييف العميق وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو إثارة العنف، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل لتوفير منصة عالمية متوازنة لحوكمة هذه التقنية.