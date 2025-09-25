زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غرب فنزويلا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات شمال غرب فنزويلا أمس الأربعاء وشعر به سكان العاصمة كراكاس من دون أن يتسبب بأضرار جسيمة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والسلطات.

وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 7.8 كيلومترات وعلى بُعد 24 كيلومترا من "ميني غراندي"، المدينة النفطية الواقعة في ولاية زوليا قرب بحيرة ماراكايبو والتي تتميّز بكثافة سكّانية منخفضة، بينما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كراكاس بأنّ الزلزال أدّى لاهتزاز مبان في العاصمة.

لكنّ المؤسسة الفنزويلية للأبحاث الزلزالية "فونفيسيس" قدّرت شدّة الزلزل بـ5.4 درجات.

وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو إنّ الزلزال "كان بقوة 5.4 درجات لكنّه لم يتسبب بأضرار هيكلية كبيرة. إنّ عدم وقوع أضرار هيكلية جسيمة جراء زلزال بقوة 5.4 درجات، وهي قوة كبيرة، يعود إلى جودة البناء في فنزويلا".

وفي كولومبيا المجاورة، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي قوّة الزلزال بـ6.1 درجات، مشيرة إلى "حدث زلزالي دولي" نظرا إلى أنّ الهزّة شعر بها السكان في فنزويلا وكولومبيا وكذلك أيضا في بعض جزر الكاريبي.

وتسبّب الزلزال باهتزاز مبان في كراكاس وماراكايبو على وجه الخصوص، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس وشهود تمّ الاتصال بهم هاتفيا.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

وفنزويلا التي يعيش حوالي 80% من سكّانها في مناطق ذات تهديد زلزالي مرتفع، لم تشهد أيّ زلزال كبير منذ زلزال كارياكو عام 1997 الذي أسفر عن مقتل 73 شخصا.

وفي 1967، أدّى زلزال في كراكاس إلى مقتل 283 شخصا، بحسب "فونفيسيس".