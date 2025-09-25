الإعصار «راغاسا».. «تحذير أحمر» في الصين ووفيات في تايوان والهند

وصل إعصار «راغاسا»، الأقوى هذا العام، أمس، إلى جنوب الصين بعد أن أودى بحياة 17 شخصاً في تايوان، وضرب هونغ كونغ، وأدى إلى مقتل 12 في الهند بسبب أمطار غزيرة. وتسبب الإعصار في فيضانات وأضرار واسعة، وأجلي أكثر من 770 ألف شخص في إقليم جوانجدونج بالصين، مع تحذيرات من فيضانات وفتح ملاجئ مؤقتة.

في منطقة هوالين بشرق تايوان، ذكرت إدارة الإطفاء، أمس، أنه لا يزال 17 شخصاً في عداد المفقودين، بعدما فاضت بحيرة، واجتاحت إحدى البلدات. وشكا العديد من سكان بلدة جوانجفو السياحية من عدم كفاية التحذيرات الصادرة عن سلطات تايوان، التي اعتادت على إجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر، نظراً لتعرض الجزيرة المتكرر للأعاصير.

وأصدرت السلطات البحرية الصينية أعلى مستوى من التحذير، وهو التحذير الأحمر للمرة الأولى هذا العام، متوقعة أمواجاً عاتية يصل ارتفاعها إلى 2.8 متر في أجزاء من منطقة جوانجدونج، مع اقتراب الإعصار من دلتا نهر اللؤلؤ ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت عشرات آلاف الخيام، والأسرة القابلة للطي، ومصابيح الطوارئ، وغيرها من إمدادات الإنقاذ إلى إقليم جوانجدونج، في وقت شهد إجلاء أكثر من 770 ألف شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المتاجر والمطاعم في الإقليم وضعت شاحنات كبيرة مستأجرة أمام واجهاتها الزجاجية في محاولة لحمايتها من العاصفة.

وحذرت السلطات البحرية الصينية من ارتفاع خطر الفيضانات في شنتشن، لاسيما في المناطق المنخفضة.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أن مياه المحيط جرفت امرأة، وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات، أثناء مشاهدتهما الإعصار من الواجهة البحرية في هونج كونج، وأفادت بأنهما نُقلا إلى العناية المركزة.

وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ أن ما لا يقل عن 50 شخصاً أُصيبوا جراء الإعصار، وفتحت الحكومة 50 ملجأ مؤقتاً.

في الهند، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة كلكتا والمناطق المحيطة بها، قبل انطلاق أحد أهم المهرجانات الدينية في البلاد، ما أدى إلى غرق الشوارع، وتعطيل حركة النقل، وترك السكان عالقين لساعات. وذكرت الشرطة أن 9 أشخاص لقوا حتفهم في كلكتا الواقعة شرق الهند، معظمهم نتيجة صعق كهربائي، بينما غرق شخصان آخران.