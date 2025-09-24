إعصار «راغاسا» يثير الهلع ويشل الحركة الجوية في شرق آسيا

طبقت هونغ كونغ إجراءات إغلاق، أمس، وسط ترقب للإعصار الهائل «راغاسا»، وهو أقوى إعصار مداري في العالم منذ بداية العام الجاري، وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، وتسبب الإعصار القوي باضطرابات كبيرة في حركة الطيران في مناطق شرق آسيا بينما يتحرك في بحر الصين الجنوبي.

وتكدس الناس في متاجر البقالة في هونغ كونغ وسط حالة من الهلع والتهافت على الشراء، تاركين القليل من البضائع على الرفوف من أجل تخزين الضروريات خوفاً من إغلاق للمتاجر لمدة يومين.

وأُغلقت نوافذ المنازل والشركات في جميع أنحاء المدينة بالأشرطة اللاصقة على أمل أن يساعد ذلك على تقليل تأثير أي تهشم محتمل للزجاج.

وقال مرصد هونغ كونغ: إن الإعصار «راغاسا»، المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 220 كيلومتراً في الساعة، «يشكل تهديداً شديداً لساحل قوانغدونغ»، وهي منطقة صينية مجاورة لهونغ كونغ.

ومن المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته مع اقترابه من ساحل قوانغدونغ ووصوله إلى هونغ كونغ وتايوان وبر الصين الرئيسي، وذلك بعد أن اجتاح شمال الفلبين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن سلطات قوانغدونغ أجلت أكثر من 770 ألف شخص، وقال إن من المتوقع نقل أكثر من مليون ساكن في جميع أنحاء المنطقة.

وأصدرت هونغ كونغ ثالث أعلى تحذير من الأعاصير في (الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش) وحثت معظم الشركات وخدمات النقل على الإغلاق. وتعطلت أكثر من 700 رحلة جوية، بما في ذلك في ماكاو وتايوان.

في الأثناء، أعلنت شركة «كاثي باسيفيك» في هونج كونغ إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، حيث يسبب الإعصار القوي اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في جميع أنحاء آسيا.

وألغت شركات طيران أخرى العديد من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن يكون التأثير الأكبر للإعصار على حركة السفر الجوي اليوم الأربعاء.

وسيبقى مطار هونج كونج الدولي، وهو مركز رئيسي للرحلات الجوية عبر آسيا وإلى أستراليا ونيوزيلندا، مفتوحاً من الناحية الفنية خلال العاصفة، لكن مسؤولي المطار حذروا من حدوث «اضطرابات كبيرة» في عمليات الطيران. إلى ذلك، لقي أربعة أشخاص حتفهم، صعقا بالكهرباء جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل على مدينة كلكتا شرقي الهند، ما أدى إلى غمر مناطق واسعة وشل الحركة في المدينة.