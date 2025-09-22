أرملة تشارلي كيرك "تسامح" قاتل زوجها

أعلنت إريكا كيرك، أرملة المؤثر والناشط المحافظ تشارلي كيرك، أنها تسامح الشاب المتهم بقتل زوجها، وذلك في كلمة ألقتها خلال حفل ضخم الأحد لتأبينه.

وقالت كيرك البالغة 36 عاما أمام حشد تجاوز 60 ألف شخص في ملعب لكرة القدم بولاية أريزونا، بينهم الرئيس دونالد ترامب "زوجي تشارلي، أراد إنقاذ شبان تماما مثل هذا الشاب الذي قام بقتله".

أضافت كيرك بصوت مختنق "ذلك الرجل، ذلك الشاب. أنا أسامحه".

وتابعت "الرد على الكراهية ليس بالكراهية".

وقضى كيرك (31 عاما) الذي أدى دورا بارزا في استقطاب الناخبين الشباب المؤيدين لترامب في انتخابات 2024، بإطلاق نار في حرم جامعي في ولاية يوتاه في 10 سبتمبر.

وبعد مطاردة استمرت نحو 33 ساعة، أوقفت السلطات تايلر روبنسون المشتبه بقتله والذي يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.

ونقل عنه مسؤول قضائي قوله إنه أطلق النار على كيرك بسبب "الحقد" الذي كان ينشره المؤثر.

وكان كيرك يستخدم منصات التواصل الاجتماعي حيث يتابعه الملايين، والبودكاست الخاص به والمناسبات العامة في الجامعات، لتعزيز شعبية ترامب في أوساط الشباب والدفع نحو أيديولوجية سياسية قومية تستند إلى المبادئ المسيحية.