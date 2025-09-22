رئيس فنزويلا يعرض إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا

قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرضا لإجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من أول ضربة أمريكية استهدفت قاربا من فنزويلا قال ترامب إنه كان ينقل تجار مخدرات.

وفي رسالة إلى ترامب اطّلعت عليها رويترز أمس السبت ونشرتها فنزويلا اليوم، نفى مادورو مزاعم واشنطن بأن بلاده تلعب دورا كبيرا في تهريب المخدرات.

وأشار مادورو إلى أن خمسة بالمئة فقط من المخدرات المنتَجة في كولومبيا تُهرَّب عبر بلاده، وأن السلطات الفنزويلية أحبطت ودمّرت 70 بالمئة منها.

وكتب مادورو في الرسالة "سيدي الرئيس، آمل أن نتمكّن معا من دحض الأكاذيب التي لوّثت علاقاتنا، والتي يجب أن تكون تاريخية وسلمية... هذه القضايا وغيرها ستبقى دائما مطروحة لحوار مباشر وصريح مع مبعوثكم الخاص (ريتشارد جرينيل‭‭(‬‬ لتجاوز الضوضاء الإعلامية والأخبار الزائفة".

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن رحلات الترحيل المنتظمة، بمعدل رحلتين أسبوعيا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، مستمرة دون انقطاع رغم الضربات الأمريكية.

وحملت رسالة مادورو تاريخ السادس من سبتمبر أيلول، أي بعد أربعة أيام من ضربة أمريكية على قارب قالت إدارة ترامب إنه كان ينقل تجار مخدرات دون تقديم أي أدلة.

وأدى الهجوم إلى مقتل 11 شخصا قال ترامب إنهم أعضاء في عصابة ترين دي أراجوا ومتورطون في تهريب المخدرات.

وبعد نشر الرسالة اليوم الأحد، أكدت الحكومة الفنزويلية أنها سُلّمت إلى وسيط في السادس من سبتمبر أيلول.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن.