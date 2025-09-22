صدامات بين متظاهرين ضد الحكومة والشرطة في بيرو

تحولت تظاهرة ضد سياسة الحكومة البيروفية، ضمت نحو 500 شخص في ليما، إلى صدامات مع الشرطة، واندلعت الصدامات بين المشاركين في التظاهرة التي دعت إليها حركة «جيل زد» الشبابية في بير والشرطة عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من مقري الحكومة والكونغرس في وسط العاصمة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة واستخدام العصي، وقد انتشرت صور مصابين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت إذاعة «إكسيتوزا» بإصابة أحد صحافييها ومصورها، كما أعلنت الشرطة على منصة «إكس» إصابة ثلاثة من عناصرها.

وتأتي هذه التظاهرة في إطار الاضطرابات الاجتماعية المتنامية، التي تشهدها بيرو، للتنديد بالفساد وتعديل نظام التقاعد، الذي أقره البرلمان. وتتراجع شعبية الرئيسة دينا بولوارتي بشكل حاد في المرحلة الأخيرة من ولايتها، التي ستنتهي في 28 يوليو 2026، بسبب تنامي عمليات القتل التي ترعاها الجريمة المنظمة.