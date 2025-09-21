جلسة طارئة لمجلس الأمن الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت ثلاث طائرات روسية مجالها الجوي.

وأفادت استونيا وحلف شمال الأطلسي الجمعة بانتهاك ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا والبقاء فيه لمدة 12 دقيقة.

وأرسلت إيطاليا التي تتولى منذ أغسطس مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق في إطار حلف شمال الأطلسي، والسويد وفنلندا على الفور طائرات مقاتلة لاعتراضها.

وجاء في بيان الخارجية الإستونية "في 22 سبتمبر سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة".

وهي المرة الاولى التي تتقدم فيها استونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والداعم الثابت لاوكرانيا، بطلب رسمي من اجل عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي منذ انضمامها الى الامم المتحدة قبل 34 عاما.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا على الوضع قائلا "هذا يُظهر النطاق غير المسبوق للتهديدات التي تُشكلها روسيا المعادية على استقرار أوروبا".

وأعلن رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميشال الجمعة أن بلاده ستطلب من حلف شمال الأطلسي تفعيل المادة الرابعة التي تنص على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

واعتبر وزير الخارجية الإستوني مارغوس تشاكنا أن هذا الانتهاك "يندرج ضمن سلوك روسي أوسع نطاقا يرمي الى اختبار عزيمة أوروبا وحلف شمال الأطلسي".

قبل عشرة أيام، خرقت نحو عشرين مسيرة روسية أجواء بولندا. وبعيد ذلك بقيت مسيرة روسية في المجال الجوي الروماني لمدة ساعة.

والأحد، نشرت ألمانيا طائراتها في الجو بعد رصد طائرة مجهولة الهوية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق.

وقال سلاح الجو الألماني في بيان "مرة أخرى، كُلّف سربنا المتأهب، المكون من طائرتين من طراز يوروفايتر، من قِبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالتحقق من طائرة مجهولة الهوية، من دون خطة طيران أو اتصال لاسلكي. كانت طائرة استطلاع روسية من طراز إيل-20م" (IL-20M).

ومساء الجمعة، أفاد خفر السواحل البولنديون بأن طائرتين مقاتلتين روسيتين "حلقتا على ارتفاع منخفض" فوق منصة نفط بولندية في بحر البلطيق.

وقال تشاكنا "هذا السلوك يتطلب ردا دوليا" مضيفا أن "سلوك روسيا يتعارض مع التزامات عضو دائم في مجلس الأمن الدولي".