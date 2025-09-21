ميلوني تأمل تولي حكومة محافظة الحكم في فرنسا

أملت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي تريد "تغيير أوروبا"، تشكيل مزيد من "الحكومات المحافظة" في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في فرنسا التي تشهد انعداما للاستقرار السياسي.

وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو باللغة الفرنسية وجّهتها إلى حركة "هوية حريات" التي تتزعمها النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون مارشال "نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة بجانبنا".

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقود حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا منذ نحو ثلاث سنوات "آمل أن يحدث ذلك يوما ما أيضا في فرنسا، لتقديم بديل حكومي قوي وموثوق به لملايين الفرنسيين".

في الفيديو الذي وجهته إلى المشاركين في حدث بعنوان "في أوروبا، اليمين ينتصر" نظمته ماريشال في باريس، أعربت ميلوني عن رغبتها في "تغيير أوروبا".

وقالت "علينا أن نبعث برسالة مفادها أننا (الأحزاب المحافظة) جاهزون في كل أنحاء العالم لتحمل المسؤولية الحكومية".

وأضافت رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة منذ العام 2022 على رأس ائتلاف يميني متطرف "في إيطاليا، أثبتنا أن اليمين قادر على الفوز بالانتخابات وقادر أيضا على الحكم"، وقالت إنها "فخورة بترؤس حكومة على وشك أن تصبح الثالثة الأطول عمرا في الجمهورية الإيطالية".

وأشادت ميلوني مجددا بأداء الاقتصاد الإيطالي مع رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي لإيطاليا، ورحّبت بعودة البلاد إلى "قلب الساحة الدولية".

وأضافت "نحن نحاول أيضا تغيير أوروبا"، داعية إلى اتحاد أوروبي "أقل بيروقراطية وأكثر سيادة"، وإلى "توحيد صفوف اليمين ويمين الوسط"، ومدافعة عن "القيم" و"العائلة" و"الديانة" و"الهوية".

ينتمي حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعّمه ميلوني على غرار حزب ماريشال إلى تكتل "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (يمين متطرف) في البرلمان الأوروبي.