لأول مرة.. امرأة مرشحة لرئاسة شركة السكك الحديدية الألمانية

أفادت وسائل إعلام ألمانية السبت أن ايفلين بالا، المسؤولة حاليا عن الخطوط الإقليمية في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الشركة.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية في رد على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن تعيين بالا "لا نؤكد ولا ننفي. نخطط للتواصل يوم الاثنين".

وسيقدم وزير النقل الألماني باتريك شنايدر الاثنين تفاصيل "إصلاح" شركة "دويتشه بان"، حيث من المرجح أن يتم في الوقت نفسه الكشف عن اسم رئيسها الجديد أو رئيستها الجديدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية في منتصف أغسطس إقالة الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد لوتس، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة، خاصة بسبب عدم التزام القطارات بمواعيدها.

ويتولى لوتس البالغ 61 عاما رئاسة شركة "دويتشه بان" منذ عام 2017، ومن المتوقع أن يظل في منصبه حتى تعيين خليفة له.

وتعاني شركة "دويتشه بان" المملوكة بالكامل للحكومة الفدرالية الالمانية، من تهالك بنيتها التحتية، كما أنها لا تزال مثقلة بالديون رغم بيع شركة "شينكر" الفرعية للخدمات اللوجستية التابعة لها مؤخرا.