بعد هجوم إلكتروني.. استمرار اضطراب الرحلات في مطار بروكسل

أعلن مطار بروكسل أمس، أن عمليات تأخير وإلغاء الرحلات الجوية ستستمر اليوم (الأحد)، وذلك بعد تعرض المزود الخارجي لأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات لهجوم إلكتروني.

وقال متحدث باسم المطار، إنه تم الطلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة المقررة اليوم الأحد بسبب استمرار حالة الاضطراب، فيما نصح المطار المسافرين بالتأكد من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه.

وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم أمس، أنها تتابع الحادث عن كثب، وأن سلامة الطيران ومراقبة الحركة الجوية لم تتأثرا، رغم ما يواجهه الركاب من اضطرابات.

وأضافت المفوضية أنها تعمل بالتنسيق مع الوكالات المعنية لاستعادة سير العمليات، وأن المؤشرات الحالية لا تشير إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق أو شديد الخطورة.