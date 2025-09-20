فنزويلا تطالب بتحقيق أممي في استهداف أميركا لقوارب ببحر الكاريبي

دعا النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب، أمس الجمعة، الأمم المتحدة إلى التحقيق في الضربات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب واستهدفت ثلاثة قوارب في بحر الكاريبي.

وتقول الولايات المتحدة التي نشرت سفناً حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في منطقة الكاريبي في إطار عملية لمكافحة المخدرات، إنها دمرت ثلاثة قوارب متورطة في تهريب المخدرات منذ بداية الشهر، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة أشخاص، بحسب ترامب.

وقال المدعي العام في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية إن "استخدام الصواريخ والأسلحة النووية لقتل صيادين عُزّل في قارب صغير هو جريمة ضد الإنسانية يجب أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقا فيها".

ودان صعب "سلوك واشنطن ضد فنزويلا" مطالباً الأمم المتحدة بـ"فتح تحقيق معمق في هذه العمليات"، وفقاً للوثيقة.

ونشر ترامب مقطع فيديو على منصته "تروث سوشال" الجمعة يظهر ما وصفه بضربة أميركية قال إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة "إرهابيي مخدرات" في قارب يحمل مخدرات متجه إلى الولايات المتحدة.