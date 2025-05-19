ترامب يتمنى له عاجل الشفاء..إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالسرطان

تم تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا، وفقا لما ذكره مكتبه يوم الأحد.

جاء هذا الاكتشاف بعد أن أبلغ الرئيس/82 عاما/ عن أعراض صعوبة في التبول، مما دفع الأطباء إلى اكتشاف وجود عقدة في البروستاتا. وقد تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا يوم الجمعة، حيث انتشرت الخلايا السرطانية إلى العظام.

وقال مكتب بايدن: "على الرغم من أن هذا يمثل شكلا أكثر شراسة من المرض، فإن السرطان يبدو حساسا للهرمونات مما يتيح إمكانية التحكم الفعال في المرض، ويراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه."

وتصنَف سرطانات البروستاتا من حيث عدوانيتها باستخدام ما يعرف بمقياس جليسون. وتتراوح الدرجات من 6 إلى 10، حيث تكون درجات سرطان البروستاتا من 8 و9 و10 أكثر شراسة. وقال مكتب بايدن إن درجته كانت 9، مما يشير إلى أن سرطانه من بين الأكثر خطورة.

وعندما ينتشر سرطان البروستاتا إلى أجزاء أخرى من الجسم، فإنه غالباً ما ينتشر إلى العظام. ويكون علاج السرطان المنتشر أصعب بكثير من السرطان الموضعي لأنه قد يكون من الصعب على الأدوية الوصول إلى جميع الأورام واستئصال المرض بالكامل.

وأرسل العديد من القادة السياسيين تمنياتهم لبايدن بالشفاء.

فقد نشر الرئيس الحالي دونالد ترامب، وهو خصم سياسي منذ فترة طويلة، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه حزين بسبب هذه الأخبار و"نتمنى لجو الشفاء العاجل والناجح".

أما كامالا هاريس، نائبة بايدن، فقالت على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تبقيه في "قلوب عائلتها وصلواتها خلال هذا الوقت".

وقال الرئيس السابق باراك أوباما إن مشاعره وصلواته مع بايدن، نائبه السابق، مشيدا بصلابته. وكتب أوباما على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يبذل أحد جهدا في إيجاد علاجات متطورة للسرطان بجميع أشكاله أكثر من جو، وأنا متأكد من أنه سيخوض هذا التحدي بعزمه وكياسته المعهودة".

يشار إلى أن صحة بايدن كانت مصدر قلق بين الناخبين خلال فترة رئاسته. وبعد أداء كارثي في مناظرة في يونيو العام الماضي أثناء سعيه لإعادة انتخابه، تخلى بايدن عن ترشحه لولاية ثانية. وأصبحت هاريس المرشحة وخسرت أمام ترامب، الجمهوري الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد غياب دام أربع سنوات.