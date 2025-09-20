زيلينسكي يرحب بتقديم حزمة العقوبات رقم 19 على روسيا

‭

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة عشرة على روسيا، قائلا إن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "إنها تستهدف المحركات الرئيسية لاقتصاد الحرب: عائدات الطاقة والقطاع المالي والموارد التكنولوجية المتقدمة والقاعدة الصناعية العسكرية".

وأضاف "هذه خطوة مهمة ستزيد الضغط على آلة الحرب الروسية وستُحدث تأثيرا ملموسا".

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحزمة ، قائلة إنها تريد "منح السلام فرصة حقيقية" من خلال إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات تهدف إلى "ضرب مصادر تمويل روسيا"، بما في ذلك إجراءات لتصنيف 118 سفينة جديدة كأسطولٍ ظل واتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب المالي الروسي في دول ثالثة.

وسيتعين على الدول الأعضاء الآن مناقشة الحزمة قبل اعتمادها بالإجماع