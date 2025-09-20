تركيا تتجه إلى القمر في 2029

تعتزم تركيا إرسال مركبتين استكشافيتين إلى القمر تحملان اسم "CHERI" في عام 2029، وذلك في إطار برنامجها الوطني الطموح لاستكشاف الفضاء.

وتم تطوير المركبتين بتقنية محلية بنسبة 80% من قبل جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ)، حيث صممتا للعمل في الظروف القاسية للقطب الجنوبي للقمر، والتي تتراوح درجات الحرارة فيها بين 160 درجة مئوية تحت الصفر و80 درجة فوق الصفر.

وستقوم المركبتان المتطورتان، والمزودتان بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة، بأعمال رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد لسطح القمر، وجمع البيانات العلمية، وإجراء التحليلات المختلفة، كما ستتمكنان من التواصل مع بعضهما البعض وتحديد مساراتهما بشكل مستقل، ما يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ استكشاف الفضاء.

ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون بين تركيا والصين، حيث أكد البروفيسور الدكتور أحمد يزغاتليجيل، رئيس جامعة الشرق الأوسط التقنية، أن هذا الإنجاز يضع تركيا في مصاف الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الفضاء، ويظهر قدرة الباحثين الأتراك على المنافسة في الساحة الدولية.