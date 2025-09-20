ترامب يعلن عن استهداف جديد لقارب مخدرات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قواته استهدفت قاربا آخر لتهريب المخدرات في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وعلى عكس الهجمات السابقة، لم يكشف ترامب ما إذا كانت الضربة قد وقعت قبالة سواحل فنزويلا، حيث نشرت البحرية الأمريكية سفنا حربية وغواصات لمكافحة تهريب المخدرات.

وقال فقط إنها وقعت في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية التي تشمل الأمريكيتين الوسطى والجنوبية بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبي.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" دون تحديد موعد وقوع الهجوم الجديد، إن الاستخبارات الأمريكية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات وفي طريقه "عبر ممر تهريب معروف لتسميم الأمريكيين".

وتضمن المنشور مقطع فيديو لقارب سريع في مرمى السلاح قبل أن ينفجر ويشتعل.

وكتب ترامب "أسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة إرهابيي مخدرات كانوا على متن قارب يبحر في المياه الدولية. ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى في هذه الضربة".

ولاقى نشر الجيش الأمريكي ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب البحر الكاريبي، إضافة إلى إرسال عشر طائرات مقاتلة إلى بورتوريكو المجاورة، استنكارا واسعا في أمريكا اللاتينية ومخاوف من مهاجمة الولايات المتحدة لفنزويلا.

كما أثار جدلا حول شرعية عمليات القتل، إذ لا يفرض القانون الامريكي عقوبة الاعدام على الاتجار بالمخدرات.

ولم تقدم واشنطن أي تفاصيل تدعم مزاعمها بأن القوارب المستهدفة كانت تتاجر بالمخدرات.

واتهم الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعي لتغيير النظام في بلاده تحت ستار عملية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وصرح ترامب سابقا أن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة قوارب وقتلت 14 شخصا في إطار حملتها، لكن إدارته نشرت فيديوهات لهجومين فقط.