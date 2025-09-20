إدارة ترامب تنهي وضع الحماية المؤقتة لنحو 4 آلاف سوري

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 4 آلاف سوري، وفقا لوزارة الأمن الداخلي.

وقالت الوزارة إن القرار تم اتخاذه يوم الجمعة لإنهاء الوضع المؤقت الذي سمح لنحو 4 آلاف سوري بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن، مشيرة إلى أنه يأتي في الوقت الذي يتحرك فيه البيت الأبيض لجعل المزيد من المهاجرين في أمريكا مؤهلين للترحيل.

وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحظون بالحماية من خلال وضع الحماية المؤقتة بشكل كبير إلى أكثر من مليون. وقد أنهى ترامب بالفعل هذا الوضع بالنسبة للفنزويليين والهندوراسييين والهايتيين والنيكاراجويين والأوكرانيين وآلاف آخرين.

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين إن الأوضاع في سوريا تحسنت و"لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى وطنهم". وقالت إن السوريين الذين يحظون بحماية مؤقتة لديهم 60 يوما لمغادرة الولايات المتحدة طواعية بعد ذلك، سيتم احتجازهم وترحيلهم.