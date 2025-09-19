لماذا يريد ترامب عودة القوات الأمريكية إلى أفغانستان؟

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إلى أنه يعمل على إعادة إرساء وجود أمريكي في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان، بعد أربع سنوات من انسحاب أمريكا من البلاد وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط القاعدة الجوية في يد طالبان.

ولوح ترامب بهذه الفكرة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فيما اختتم زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وربطها بحاجة الولايات المتحدة لمواجهة أكبر خصومها: الصين.

وقال ترامب عن القاعدة، في تعليق جانبي ردا على سؤال بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، "نحاول استعادتها".

ووصف دعوته للجيش الأمريكي لإعادة تأسيس موقعه في أفغانستان بأنها "خبر عاجل"، وكان قد أثارها في وقت سابق.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة بشأن ما إذا كان خطط، هو أو البنتاغون، للعودة إلى القاعدة الجوية المترامية الأطراف، والتي كانت محورية في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "أحد أسباب أننا نريد القاعدة هو، كما تعلمون، أنها على مسافة ساعة من حيث تصنع الصين أسلحة نووية".

وفي وقت متأخر أمس الخميس، رفض زاكر جلالي المسؤول بوزارة خارجية أفغانستان فكرة عودة الولايات المتحدة إلى باغرام.

وقال جلالي عبر منصة إكس: " على أفغانستان والولايات المتحدة التعامل مع بعضهما البعض، ويمكن أن تقيما علاقات اقتصادية وسياسية بناء على الاحترام المتبادل والمصالحة المشتركة... ولم يقبل الأفغان وجودا عسكريا في التاريخ، وقوبل هذه الاحتمال بالرفض التام خلال محادثات الدوحة، وفي اتفاق الدوحة، ولكن الباب مفتوح أمام مزيد من التفاعل".

