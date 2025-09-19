كيم جونغ أون يأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي أثناء اختبار مسيّرة هجومية

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على اختبار طائرة هجومية مسيرة وأمر بإجراء أبحاث أكثر حول إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه التكنولوجيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الطائرة المسيرة وهي تقلع ثم تدمر هدفا.

وأوردت الوكالة أن الاختبار أظهر "الفعالية القتالية الممتازة للطائرات الهجومية التكتيكية المسيرة من سلسلة كومسونغ"، مشيرة إلى أن كيم أعرب عن "رضاه الكبير".

ونقلت عن كيم قوله إن الطائرات المسيرة تبرز كعنصر رئيسي في النشاط العسكري، ما يجعلها أولوية قصوى وعملا بالغ الأهمية في تحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.

كما أمر بـ"بذل جهود لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة بسرعة"، بالإضافة إلى "توسيع وتعزيز" قدرات إنتاج الطائرات المسيرة.

وكشفت بيونغ يانغ عن أولى طائراتها الهجومية المسيرة العام الماضي، وحذر خبراء من أن قدراتها الجديدة في هذا المجال قد تكون مرتبطة بتحالفها الناشئ مع روسيا.