تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر رسمياً اليوم

تجري رسميا اليوم الاحد، مراسم تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي، في قداس مهيب يحضره نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة بيرو دينا بولوارتي، وآخرون.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المصلين في القداس الذي يقام أمام كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان مع تواجد عدة آلاف من أفراد الأمن.

وكان ليو69 "عاما" وهو كاردينال سابق من شيكاغو، قد عمل سابقا مبشرا في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية ويحمل أيضا الجنسية البيروفية.