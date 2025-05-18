الشرطة الأمريكية تحقق في انفجار قرب عيادة للخصوبة في بالم سبرينجز

قالت السلطات الأمريكية إن مسؤولي الشرطة والإطفاء في ولاية كاليفورنيا استجابوا يوم السبت لانفجار هز حيا وألحق أضراراً بعيادة للخصوبة في مدينة بالم سبرينجز الراقية بولاية كاليفورنيا.

ويجري التحقيق في الحادث باعتباره انفجاراً محتملا لسيارة، حسبما قال مسؤولان في إنفاذ القانون تم إطلاعهما على الأمر وأصرا على عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المعلومات الأولية من تحقيق جار. وأضاف أحد المسؤولين أنه يعتقد أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه. ولم تكشف السلطات عن الدافع وراء الحادث.

وقالت سلطات مدينة بالم سبرينجز يوم السبت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الانفجار وقع في الساعة 1100 بالتوقيت المحلي وإن السلطات طلبت من السكان تجنب المنطقة الواقعة حول منطقة نورث إنديان كانيون درايف قرب إيست تاتشيفا درايف.

وكان محققون من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في طريقهم إلى مكان الحادث للمساعدة في تقييم ما حدث.

وأكد الدكتور ماهر عبد الله الذي يدير عيادة الخصوبة التي وقع بها الانفجار في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن جميع طاقم العيادة في آمان وتم التعرف على أماكنهم.

ودمر الانفجار مكتب العيادة، حيث تجرى الاستشارات مع المرضى، لكنه لم يحدث أضرارا في معمل الإخصاب المخبري وجميع الأجنة المسجلة.

وأضاف عبد الله: "ليس لدي أدنى فكرة عما حدث، الحمد لله تصادف أننا لا يوجد لدينا مرضى اليوم".

وأظهرت لقطات جوية سيارة محترقة في موقف للسيارات خلف المبنى الذي يضم مكتب عيادة الخصوبة. وقد انهار سقف المبنى وأطاح الانفجار بمساحة واسعة من الحطام عبر رصيف وأربعة مسارات للشارع على الجانب الآخر من المبنى.