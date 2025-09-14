طواف إسبانيا.. "فلسطين فازت" وأزمة تتفجر مع إسرائيل في مدريد

نزل إلى شوارع مدريد الأحد آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في المرحلة النهائية لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية في ذروة تحركهم الذي بوشر قبل ثلاثة أسابيع احتجاجا على مشاركة فريق إسرائيلي وانتهى بالدخان والغاز المسيل للدموع.

واقتحم متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني ويرددون شعارات مؤيدة لغزة، الحواجز في شارع غران فيا الشهير في وسط العاصمة السياحي ودخلوا إلى مسار السباق.

وقد حاول عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة صد المتظاهرين مطلقين الغاز المسيل للدموع بعدما غرق الطواف في الفوضى.

وأطلق المتظاهرون صيحات فرح عندما أعلن المنظمون إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق قبل خط النهاية بـ56 كيلومترا. وراحوا يرددون "فلسطين فازت بلا فويلتا (طواف إسبانيا)".

وردد المتظاهرون أيضا وهم يحتلون الشوارع ملوحين بالعلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأسود والأبيض شعارات منها "قاطعوا إسرائيل" و"هذه ليست حربا إنها إبادة" في إشارة إلى الحرب الدائرة في غزة و"أوقفوا قتل الأطفال الأبرياء".

وقالت المتظاهرة روسا موستاثا رودريغيث وهي مدرسة في الرابعة والخمسين لوكالة فرانس برس في مدريد "إنها طريقة لنُبرز عالميا أننا ضد الإبادة في غزة".

وسبق للمتظاهرين الذين استهدفوا خصوصا فريق "إسرائيل-بريمير تيك" الخاص المشارك في السباق، احتجاجا على الحرب في غزة أن لفتوا الانتباه وعرقلوا السباق في مراحل سابقة.

فقد أدى هذا الحراك إلى اختصار بعض المراحل وإلى فقدان بعض الدراجين تركيزهم ما تسبب بوقوع حوادث وأثار مخاوف على سلامة المشاركين.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مساء الأحد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته بأنهما "عار على إسبانيا' بعد توقف طواف الدراجات الهوائية في البلاد بسبب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

في منشور على منصة إكس، اتّهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه "شجّع المحتجين على الخروج إلى شوارع" مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات، مضيفا "إن سانشيز وحكومته عار على إسبانيا'.