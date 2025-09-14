رومانيا تندد بخرق روسي جديد لأجوائها

نددت رومانيا بشدة، الأحد، بخرق مسيّرة روسية مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا في اليوم السابق، معتبرة أن تحركات موسكو تمثل "تحدياً جديداً" لأمن البحر الأسود، بعد أيام من خرق مسيّرات روسية أجواء بولندا.

وعلى الإثر أفادت وزيرة الخارجية أوانا تويو لشبكة "ديجي 24" الخاصة أن السفير فلاديمير ليبايف استدعي للحضور إلى الوزارة، مساء الأحد، "للتعبير بصورة واضحة عن احتجاج رومانيا" على الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "تدين بشدة أعمال روسيا الاتحادية غير المسؤولة، وترى أنها تمثل تحدياً جديداً للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود".

وأضافت أن "مثل هذه الحوادث تظهر عدم احترام روسيا الاتحادية للقانون الدولي".

وأوضح البيان أن المسيّرة من طراز "جيران" التي تستخدمها روسيا في هجماتها على أوكرانيا.

وكانت رومانيا أعلنت، مساء السبت، أن مسيّرة انتهكت مجالها الجوي أثناء هجوم روسي على منشآت أوكرانية.

ووقع الخرق بعد 4 أيام على تحليق 19 مسيرة روسية في سماء بولندا، في حادثة غير مسبوقة منذ بدء الحرب.