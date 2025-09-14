الصين تكشف عن مخطط لتطوير تخزين الطاقة من النوع الجديد

كشفت الصين أمس الجمعة، عن مخطط عمل لتطوير أشكال جديدة من تخزين الطاقة ما بين 2025 و2027، وذلك في إطار جهودها لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء وضمان استقرار أنظمة الطاقة من النوع الجديد.

ويهدف المخطط الصادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح والهيئة الوطنية للطاقة إلى تحقيق أكثر من 180 مليون كيلوواط من القدرة المركبة لتخزين الطاقة من النوع الجديد بحلول سنة 2027، ومن المتوقع أن يحقق ذلك استثمارات مباشرة في المشاريع بحوالي 250 مليار يوان (نحو 35.2 مليار دولار)،

وحدد المخطط 21 إجراء رئيسيا، من بينها توسيع نطاق تطبيقات تخزين الطاقة في توليد الكهرباء والبنية التحتية للشبكة الكهربائية، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وتحسين معايير التقييس. كما أكد على تنمية المواهب وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.

ويندرج هذا المخطط في اطار سعي الصين نحو التحول إلى الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون. ويعتمد على النمو الكبير الذي شهده القطاع.

وبحسب البيانات الرسمية بلغت القدرة المركبة للبلاد من تخزين الطاقة من النوع الجديد 73.76 مليون كيلوواط في نهاية عام 2024.