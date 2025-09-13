بولندا تدفع بطائرات وتغلق مطار لوبلين في خطوة "وقائية"

قالت السلطات البولندية إنها دفعت بطائرات بولندية وأخرى حليفة لحماية المجال الجوي البولندي اليوم السبت بسبب تهديد بضربات جوية بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة، مضيفة أنه جرى إغلاق مطار مدينة لوبلين بشرق البلاد.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية إن الطائرات شاركت في عملية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا "لضمان أمن مجالنا الجوي"، وذلك بعد ثلاثة أيام من إسقاط بولندا طائرات روسية مسيرة في مجالها الجوي بدعم من طائرات عسكرية من حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وقالت القيادة في البيان إن "هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية المواطنين، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة المهددة".

ولم يذكر البيان أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي.

كانت بولندا قالت إن طائرات روسية مُسيّرة انتهكت مجالها الجوي ليلة الأربعاء في أثناء غاراتها على أوكرانيا، حيث تخوض روسيا حربا منذ فبراير شباط 2022. ونفت روسيا استهداف بولندا.

وأعلنت وكالة الملاحة الجوية البولندية إغلاق مطار لوبلين ومنطقة مُراقبة حوله أمام حركة الطيران اليوم السبت.