من كاتماندو إلى باريس وطوكيو.. انهيار 3 حكومات في أسبوع

في أسبوع سياسي عاصف، شهدت ثلاث دول سقوط حكوماتها تباعاً؛ ففي نيبال أجبرت احتجاجات شبابية على خلفية حجب وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة، بينما أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا تنحيه بعد هزيمة انتخابية قاسية، وفي فرنسا أطاح تصويت بحجب الثقة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو وسط غضب شعبي من سياسات التقشف. ثلاث أزمات متباينة، لكنها تكشف عن تصاعد ضغوط الشارع وتراجع الثقة في القيادات الحكومية والمؤسسات السياسية.

نيبال

في نيبال، استقال رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي يوم الثلاثاء بعد موجة احتجاجات عنيفة اندلعت إثر حظر الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة المئات. الاحتجاجات، التي قادها شباب من جيل الألفية، تحولت إلى انتفاضة ضد الفساد والمحسوبية، حيث اقتحم المتظاهرون مباني حكومية وأضرموا فيها النيران. الجيش النيبالي فرض حظر تجول في العاصمة كاتماندو، بينما دعا المحتجون إلى تشكيل حكومة انتقالية تمثل جيلهم.

اليابان

في اليابان، أعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا استقالته يوم الأحد بعد خسارة حزبه، الحزب الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو. إيشيبا، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2024، واجه ضغوطًا من داخل حزبه لتحمل المسؤولية عن الهزيمة التاريخية. الحزب يعتزم انتخاب زعيم جديد في بداية أكتوبر المقبل.

فرنسا

في فرنسا، استقال رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يوم الثلاثاء بعد خسارته تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان. بايرو، الذي تولى منصبه في مايو 2025، كان قد خلف إدوار فيليب بعد استقالته. الاستقالة جاءت في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة ضد سياسات التقشف التي تنفذها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. المتظاهرون، الذين بلغ عددهم حوالي 175,000 شخص، رفعوا شعار "اعترضوا كل شيء"، مطالبين بوقف التخفيضات في الميزانية. الشرطة أوقفت أكثر من 470 شخصاً خلال الاحتجاجات.