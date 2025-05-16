عائلات الرهائن الإسرائيليين تدعو نتنياهو لعدم تفويت "فرصة تاريخية"

أكد منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفوّت "فرصة تاريخية" للإفراج عنهم، فيما يختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة له في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن المنتدى إن "عائلات الرهائن استيقظت صباحا بقلوب ثقيلة وقلق بالغ في ضوء تقارير عن هجمات متزايدة على غزة والاختتام الوشيك لزيارة الرئيس ترامب للمنطقة".

وشدّدت العائلات على أن "تفويت هذه الفرصة التاريخية سيكون فشلا مدوّيا يوصم بالعار إلى الأبد".

أعلن الدفاع المدني في غزة عن مقتل أكثر من 64 شخصا في غارات إسرائيلية شنّت ليلا على القطاع الفلسطيني.

وكثّف الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة بعد موافقة الحكومة في فترة سابقة من الشهر على خطّة للسيطرة على القطاع.

وقال منتدى تكفا، وهو منتدى أصغر نطاقا لعائلات الرهائن إن "التقارير الصباحية عن تكثيف الغارات على قطاع غزة تشير إلى أن هذا هو التوجّه".

وأكّدت المجموعة في بيانها "لا بدّ من زيادة الضغط العسكري بالتنسيق مع ضغط دبلوماسي مكثّف وحصار تام مع قطع المياه والكهرباء"، على أمل الإفراج عن الرهائن جميعهم دفعة واحدة.

ومن بين 251 رهينة خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 لا يزال 57 في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

والثلاثاء، أفرج عن عيدان ألكسندر (21 عما) آخر الرهائن الأحياء ممن يحملون الجنسية الأمريكية إثر اتصالات بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس.