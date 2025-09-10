اتفاق بين إيران و"وكالة الطاقة الذرية" برعاية مصرية

أعلن بدر عبد العاطي وزيرالشؤون الخارجية والمصريين في الخارج الثلاثاء عن توقيع إيران والوكالة الدولية عن اتفاق بشأن استئناف التعاون بين الجانبين.

وقال عبدالعاطي إن القاهرة استضافت اجتماعاً إقليمياً مهماً بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائييل جروسي ، حيث تم التوقيع على اتفاق إجراءات استئناف التعاون بين الجانبين، والذي يمثل إطاراً عملياً جديداً لاستعادة التعاون بين إيران والوكالة وتعزيز الثقة المتبادلة.

أعربت مصر عن أملها في أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة اليوم "الثلاثاء" إلى مسار جديد في المفاوضات حول برنامج إيران النووي.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في القاهرة "نأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام... تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيدا للتوصل لاتفاق شامل ومرضٍ".

كانت إيران قد أعلنت رسميا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مصادقة الرئيس مسعود بيزشكيان على قانون أقره البرلمان ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل في شهر يونيو الماضي.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تشعر بقلق متزايد بشأن مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

وطالب جروسي، في تقرير جديد صدر في وقت سابق الشهر الجاري السماح لمفتشي الوكالة بحرية الوصول إلى تلك المواد.

وكان مفتشو الوكالة قد غادروا إيران عقب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو، وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.