إسبانيا والبرتغال تكافحان حرائق غابات

يتفاعل تغير المناخ في عدة مناطق حول العالم، بما أفرز من حرائق وفيضانات وعواصف، ففيما تشهد إسبانيا والبرتغال حرائق غابات، يكافح المئات من عناصر الإطفاء لإخمادها، أسفرت الفيضانات في إقليم البنجاب عن 56 حالة وفاة. ويعمل مئات من عناصر الإطفاء، على إخماد حرائق غابات جديدة اشتعلت في البرتغال وإسبانيا، وفق ما أعلنت سلطات الحماية المدنية، وذلك بعد صيف شهد حرائق مدمرة في المنطقة. ويشتعل الحريق الأكبر في سييا بوسط البرتغال، حيث نشر 600 عنصر إطفاء لمكافحة النيران التي أججتها رياح قوية، وأغلقت طرقاً عدة، وفق جهاز الحماية المدنية. وأوردت وكالة الأنباء البرتغالية لوسا، نقلاً عن متحدث باسم جهاز الحماية المدنية قوله: إن الأولوية لحماية المنازل. وأعلنت الشرطة توقيف شخص يشتبه بأنه أشعل الحريق.

وفي إسبانيا، اتخذت السلطات تدابير احترازية في قرية كاستروميل في شمال غربي البلاد، بسبب اندلاع حريق قرب المنطقة. وتضرّرت المنطقة بشدة، جراء سلسلة حرائق شهدتها في أغسطس الماضي. واشتعل أحد تلك الحرائق مجدداً، بسبب الرياح القوية، وفق مصدر في السلطات البيئية لمنطقة قشتالة وليون المجاورة.

في الأثناء، سجل إقليم البنجاب 56 حالة وفاة حتى الآن، بسبب الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت مؤخراً، طبقاً لما ذكره المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية، عرفان علي كاثيا. وقال كاثيا إن العديد من المناطق بإقليم البنجاب، شهدت هطول أمطار غزيرة، حيث بلغ معدل هطول الأمطار 72 ملليمتراً في مانجلا، مع استمرار الأمطار في جوجرات. وأكد أن جوجرات واجهت فيضانات شديدة في الساعات الـ 48 الماضية، على الرغم من أنه تم تطهير طرق رئيسة الآن، بينما بعض الشوارع ما زالت مغمورة بالمياه، وسيتم تجفيفها في غضون الساعات الـ 22 المقبلة. وذكر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية في إقليم البنجاب، أن 25 منطقة و4155 قرية تضررت.

كما لقيت امرأة و4 أطفال حتفهم، إثر انقلاب قارب نجاة كان من المفترض أن ينقلهم إلى مكان آمن بعيداً من الفيضانات في إقليم البنجاب الباكستاني، وفق ما أفادت السلطات. وقال عرفان علي كاثيا، لوسائل إعلام محلية: وقع الحادث عندما اصطدم القارب التابع لخدمات الإنقاذ في منطقة جلال بور يروالا جنوبي البنجاب، بجسم تحت الماء.. أُنقذ 10 أشخاص، لكن للأسف قضى 5 منهم. وقدم رئيس الوزراء، شهباز شريف، تعازيه إلى العائلات، مؤكداً أن باكستان تعمل على تحسين أنظمة الإنذار، وامتلاك بنى تحتية متينة، علماً بأن الخبراء ينتقدون تردي الخدمات العامة، وخصوصاً عند وقوع فيضانات في المدن.

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية التايوانية، إلغاء العديد من الرحلات الجوية بين تايوان وهونغ كونغ وماكاو، يومي الأحد والاثنين، بسبب مرور العاصفة الاستوائية تاباه عبر بحر الصين الجنوبي. وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أمس، بأن الخطوط الجوية الصينية ألغت رحلتها من تاويوان إلى هونغ كونغ، بالإضافة إلى خمس رحلات أخرى على نفس الخط الجوي، ورحلتيها بين كاوهسيونغ وهونغ كونغ. كما أعلنت شركة تايغر إير تايوان، إلغاء رحلتها من كاوهسيونغ إلى ماكاو، ورحلة من ماكاو إلى تايتشونغ، اليوم الأحد، بالإضافة إلى رحلتيها من تايتشونغ إلى ماكاو، ومن ماكاو إلى كاوهسيونغ.