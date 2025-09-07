ترامب ومودي.. ثناء متبادل يعيد دفء العلاقات

عاد الدفء إلى العلاقات المتوترة بين واشنطن ونيودلهي، ففيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات المميزة بين البلدين، واصفاً رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي بالصديق والرجل العظيم، رد مودي الثناء بمثله، مثمناً العلاقات الثنائية، ومؤكداً ما يربط الطرفين من شراكة استراتيجية شاملة، تتطلع إلى المستقبل.

وأشاد ترامب برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ووصفه بأنه رئيس وزراء عظيم، مشيراً إلى العلاقات الخاصة بين الهند والولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين: سأكون دائماً صديقاً لمودي.. إنه رئيس وزراء عظيم، سأكون دائماً صديقاً له، لكنني فقط لا أحب ما يفعله في هذه اللحظة بالذات، إلا أن الهند والولايات المتحدة تربطهما علاقة خاصة.. لا يوجد ما يدعو للقلق.

وأضاف أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة خسرت الهند لصالح الصين، مضيفاً: لا أعتقد أننا خسرناها.. شعرت بخيبة أمل كبيرة، لأن الهند ستشتري الكثير من النفط، كما تعلمون، من روسيا.. وأعلمتهم بذلك.

ورداً على سؤال حول منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن بلاده خسرت الهند لصالح الصين، قالت وزارة الخارجية الهندية للصحافيين في نيودلهي، إنه ليس لديها تعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم يتسنَ الوصول إلى ممثلي الكرملين حتى الآن.

وتعقيباً على إشادة ترامب به، والعلاقات الثنائية بين البلدين، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناراندرا مودي، أن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن إيجابية جداً.

وكتب مودي عبر منصة إكس: أقدّر بعمق مشاعر الرئيس ترامب، وتقييمه الإيجابي لروابطنا، وأشاطره الرأي بهذا الخصوص، مضيفاً أن الهند والولايات المتحدة تربطهما شراكة استراتيجية شاملة وعالمية إيجابية للغاية، تتطلع إلى المستقبل.

وتشهد العلاقات بين نيودلهي وواشنطن تراجعاً حاداً، بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 %، على خلفية مشتريات الهند من النفط الخام الروسي، بينما وصفت الهند الإجراء الأمريكي، بأنه غير عادل وغير مبرر وغير منطقي.