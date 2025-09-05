ترامب يغيّر اسم "البنتاغون" إلى وزارة الحرب

أعلن البيت الأبيض أمس الخميس أنّ الرئيس دونالد ترامب سيوقّع اليوم الجمعة أمرا تنفيذيا يغيّر بموجبه اسم وزارة الدفاع "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب"، وذلك تنفيذا لوعد أطلقه أخيرا.

وقالت الرئاسة الأمريكية في رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ الأمر التنفيذي يرمي إلى "إعادة الاسم التاريخي لوزارة الحرب" ويأمر الوزير باتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بـ"تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب".

وأنشئت وزارة الحرب عام 1789، وهو نفس العام الذي بدأ فيه سريان دستور الولايات المتحدة. وقد تم تغيير اسمها بموجب القانون في عام 1947، بعد عامين من نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونشر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، عبارة "وزارة الحرب" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تم الإبلاغ عن الأمر التنفيذي لأول مرة من قبل فوكس نيوز.

وتحدث ترامب وهيجسيث منذ فترة طويلة عن تغيير الاسم، بل إن هيجسيث أنشأ استطلاعا على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع في مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ألمح إلى أن لقبه كوزير للدفاع قد لا يكون دائما في مناسبات عامة متعددة، بما في ذلك خطاب في فورت بينينج، بولاية جورجيا، يوم الخميس. وقال لقاعة مليئة بالجنود إنه "قد يكون هناك لقب مختلف قليلا غدا".

وكان ترامب قد قال للصحفيين في أغسطس الماضي: "الجميع يحب أن يكون لدينا تاريخ لا يصدق من الانتصارات عندما كانت وزارة الحرب. ثم غيرناها إلى وزارة الدفاع".