بوتين محذراً: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفاً للجيش الروسي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من أن أي قوات غربية تنتشر في أوكرانيا ستكون هدفا "مشروعا" للجيش الروسي، غداة اجتماع لحلفاء كييف الأوروبيين خصص لبحث الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي "إذا انتشرت قوات أيا كانت هناك، وخصوصا الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافا مشروعة" للجيش الروسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كشف الخميس، عن تعهد 26 دولة بإرسال قوات للمشاركة في "قوة طمأنة" لأوكرانيا التي تمزقها الحرب فور إنتهاء القتال في الصراع مع روسيا.

وقال ماكرون، بعد اجتماع ما يُسمى بـ "تحالف الراغبين" في باريس، إن الدول المشاركة تعهدت بنشر قوات في أوكرانيا - أو الحفاظ على وجود بري أو بحري أو جوي - للمساعدة في ضمان أمن البلاد في اليوم التالي لتحقيق وقف لإطلاق النار أو التوصل إلى السلام.