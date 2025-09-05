روسيا تتّهم الأوروبيين بـ"عرقلة" حلّ النزاع في أوكرانيا

اتّهم الكرملين اليوم الجمعة الأوروبيين بـ"عرقلة" حلّ النزاع في أوكرانيا، وذلك غداة اجتماع عقدته الدول الأوروبية الداعمة لكييف للبحث في الضمانات الأمنية التي يمكنها تقديمها لحليفتها في إطار أيّ اتفاق سلام.

ونقلت صحيفة إزفستيا الروسية عن المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنّ "الأوروبيون يُعرقلون التسوية في أوكرانيا. هم لا يُساهمون فيها"، مُتّهما القارة العجوز بـ"مواصلة محاولاتها" لجعل أوكرانيا "مركزا لكلّ ما هو مُعاد لروسيا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كشف الخميس، عن تعهد 26 دولة بإرسال قوات للمشاركة في "قوة طمأنة" لأوكرانيا التي تمزقها الحرب فور إنتهاء القتال في الصراع مع روسيا.

وقال ماكرون، بعد اجتماع ما يُسمى بـ "تحالف الراغبين" في باريس، إن الدول المشاركة تعهدت بنشر قوات في أوكرانيا - أو الحفاظ على وجود بري أو بحري أو جوي - للمساعدة في ضمان أمن البلاد في اليوم التالي لتحقيق وقف لإطلاق النار أو التوصل إلى السلام.

وأضاف أن الولايات المتحدة واضحة إزاء رغبتها في المشاركة بالضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا، مضيفا أنه ينبغي الانتهاء من الأمور المتعلقة بالتعاون مع واشنطن.وأضاف للصحفيين بعد اجتماعه مع "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا أن الولايات المتحدة "شاركت في جميع الأعمال خلال الأسابيع القليلة الماضية (مما يؤكد) دعمها واستعدادها للمشاركة في الضمانات الأمنية؛ لذلك لا يوجد شك في هذا الأمر".