غابات النمسا تطلق ثاني أكسيد الكربون بكميات تفوق قدرتها على امتصاصه

كشف أحدث تقرير تناول تقييم وضع تغير المناخ في النمسا، أن الغابات المحلية، التي تعد بمثابة رئة طبيعية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، أصبحت تطلق حالياً كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق ما تمتصه، بسبب تداعيات مشكلة الاحتباس الحراري العالمي المتسارع.

واكتشف "التقرير التقييمي الثاني بشأن تغير المناخ"، الذي عمل العلماء والخبراء المعنيون على إعداده منذ عام 2022، حدوث تحرك في الاتجاه الخاطئ، فيما يتعلق بالتطور والتوازن المناخي للغابات، التي تحولت من أكبر خزان لامتصاص ثاني أكسيد الكربون إلى مصدر للانبعاثات الضارة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الجفاف والآفات الضارة بشكل أثر بالسلب على الغابات في النمسا.

وأوضح أن غابات النمسا أطلقت كمية من ثاني أكسيد الكربون أكبر مما امتصته في عام 2023، مؤكدا تسرب نحو 5.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي منها مقارنة بعام 2000، الذي احتجزت فيه الغابات نحو 18.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وأسهمت بشكل فعال في تقليل انبعاثاته في الجو.

وأرجعت وكالة البيئة النمساوية أسباب تحول الغابات إلى مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلى العواقب المترتبة على أزمة المناخ، حيث أشار خبير المناخ بيتر فايس، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تسريع تحلل وتنفس المواد العضوية في التربة، بينما يتسبب الجفاف المصاحب لارتفاع درجات الحرارة في نمو الغابة بشكل أبطأ وامتصاص كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أن تطور الغابات وتحولها من منقذ للمناخ إلى مصدر يشكل مخاطر مناخية، يؤثر أيضًا بالسلب على العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لافتاً إلى انخفاض مخزون الغابات من ثاني أكسيد الكربون في أوروبا بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأكد فايس أن هذا الاتجاه السلبي أصبح واضحا في النمسا، منذ سنوات عدة؛ إذ أطلقت الغابات في البلاد في عامي 2018 و2019، كمية من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أكبر مما امتصته، بينما سجل عام 2023 أعلى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون على الإطلاق منها.