ثوران بركان كانلاون في الفلبين

ثار بركان كانلاون في وسط الفلبين، فجر اليوم الثلاثاء، ممّا أدّى لإطلاق سحابة رماد، ارتفعت في السماء لمسافة حوالي ثلاثة كيلومترات.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، في بيان له، إنّ ثوران البركان، الذي استمرّ خمس دقائق، متوسط القوة ، وتسبّب في انبعاث عمود كبير من الدخان الرمادي اللون.

وكان بركان كانلاون، وهو واحد من 24 بركانا نشطا في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، قد ثار في أبريل وديسمبر الماضيين.

ولم ترفع السلطات مستوى التحذير من الخطر الناجم عن هذا الثوران، وأبقته عند الدرجة الثالثة على سلّم تصاعدي من خمس درجات، كما أبقت على دائرة إخلاء شعاعها ستة كيلومترات.

وكانت السلطات رفعت التحذير إلى هذه الدرجة الثالثة في أعقاب ثوران البركان في ديسمبر الماضي.