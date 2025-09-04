روسيا تطرد دبلوماسياً إستونياً تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أحد الدبلوماسيين العاملين في سفارة إستونيا في موسكو "شخصا غير مرغوب فيه".

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها استدعت القائم بالأعمال الإستوني في روسيا ماريك يوهتيغي، يوم 4 سبتمبر، احتجاجا على إعلان مشابه صدر من قبل تالين بحق دبلوماسي روسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الوزارة: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الإستونية على خلفية إعلان دبلوماسي من السفارة الروسية في تالين شخصا غير مرغوب فيه دون أي مبرر في 13 أغسطس.

وأكدت الخارجية أن قرار الطرد يأتي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن الدبلوماسي الإستوني سيطلب منه مغادرة الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.

كما شددت الوزارة على أن أي إجراءات عدائية من الجانب الإستوني لن تبقى دون رد، محذرة من تبعات استمرار ما وصفته بـ"السياسة المعادية" لتالين.