اردوغان يؤكد بلوغ "نقطة تحوّل تاريخية" في جهود إنهاء حرب أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد لنظيره الفرنسي بلوغ الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا "نقطة تحوّل تاريخية" وأعلن لنظيره الروسي أن بلده مستعدّ لاستضافة المفاوضات بين الطرفين، بحسب ما أفاد مكتبه.

ونقلت الرئاسة التركية عن إردوغان قوله خلال اتصال هاتفي مع إيمانويل ماكرون "تم بلوغ نقطة تحول تاريخية في الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. ينبغي استغلال هذه الفرصة. وتركيا مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم، بما في ذلك استضافة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وسلام دائم".

كما أفادت الرئاسة التركية بأن إردوغان أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن تركيا "مستعدة لاستضافة" المفاوضات الروسية الأوكرانية.

والسبت، وجّهت كييف والدول الغربية الحليفة لها بالتشاور مع الولايات المتحدة إنذارا إلى موسكو لدفعها إلى القبول بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما اعتبارا من الإثنين، تحت طائلة تعرّضها لـ"عقوبات هائلة".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته إجراء مفاوضات "مباشرة" و"بلا شروط" مع أوكرانيا "اعتبارا من 15 مايو في إسطنبول"، متجاهلا الرد على المقترح الأوكراني الأوروبي ومشيرا إلى نيّته التواصل مع نظيره التركي.

وأعربت كييف عن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع موسكو.

وتركيا هي العضو الوحيد بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال على تواصل مع كلّ من موسكو وكييف.

غير أن أنقرة تشدّد على تمسّكها بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت في مؤتمر عبر الفيديو مع حوالى عشرين دولة في "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا. وأكّد خلال مشاركته "دعم تركيا لإقرار وقف لإطلاق النار بلا شروط".

وقال الوزير إن أنقرة "مستعدّة لتولّي مراقبة وقف إطلاق النار في حال اعتماده"، وفق ما أفاد مصدر في وزارته.