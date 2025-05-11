"حوارات إنفستوبيا – أوروبا" تنطلق بنسختها الثالثة في ميلانو الأسبوع الجاري

تنطلق خلال الأسبوع الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية، النسخة الثالثة من حوارات إنفستوبيا- أوروبا، حيث يصل وفد رسمي واقتصادي إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، وبمشاركة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال؛ وسعادة محمد عبدالرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، لبحث فرص بناء شراكات مستقبلية متنوعة مع مجتمع الأعمال الإيطالي والأوروبي.

وتأتي هذه الزيارة انسجاماً مع رؤية "إنفستوبيا" كمنصة عالمية مؤثرة ومتجددة تجمع الحكومات وقادة الأعمال وتحفز النقاش وصناعة الفرص في اتجاهات الاستثمار المستقبلي وقطاعات الاقتصاد الجديد.

ويضم وفد الدولة نحو 60 مشاركاً يمثلون جهات حكومية رئيسة مثل وزارة الاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمنطقة الاقتصادية برأس الخيمة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، إلى جانب شركات إماراتية بارزة من القطاع الخاص مثل G42، وADQ، وNG9، ومرجان، وبيئة، وعدد من الشركات أعضاء مبادرة "Investopia Next50".

وتكتسب هذه النسخة من "إنفستوبيا أوروبا" أهمية بارزة بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين وصناع قرار رفيعي المستوى من الجانبين الإماراتي والإيطالي، إلى جانب رؤساء تنفيذيين، ومستثمرين، ورجال أعمال من الإمارات وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، ما يوفر فرصة نوعية للتعاون في قطاعات الاستثمار ذات الأولوية

وتركز هذه النسخة من حوارات "إنفستوبيا" على استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الإماراتية والأوروبية تحت مظلة واسعة من قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة، كما تناقش سبل دفع استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والاقتصاد الدائري والصناعات الإبداعية والخدمات المالية.

وتسلط الفعالية الضوء على اتجاهات الاستثمار المستقبلية في مجالات المدن الذكية والبنى التحتية والتطوير الحضري والاستدامة والطاقة المتجددة، وتتناول موضوعات حيوية لدفع عجلة الاقتصاد مثل النمو الاقتصادي العالمي وخلق فرص العمل ومستقبل الشركات العائلية والاستثمار المسؤول.

وستشهد النسخة الثالثة من "إنفستوبيا أوروبا" توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات إيطالية وإماراتية بهدف تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة.

ونظمت "إنفستوبيا" منذ انطلاقها سلسلة واسعة من حوارات إنفستوبيا العالمية التي شملت أسواقاً إقليمية وعالمية إستراتيجية، من بينها نيويورك، وجنيف، ونيودلهي، ومومباي، وميلانو، ولندن، والرباط، وسنغافورة، وطوكيو، وموناكو، وتحرص إنفستوبيا على تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وشركائها حول العالم، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات المستقبلية.

جدير بالذكر أن "إنفستوبيا" ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية، هي: "حوارات إنفستوبيا" التي تجمع صناع القرار والمستثمرين في لقاءات إستراتيجية حول العالم، و"مجتمعات إنفستوبيا" التي تدعم بناء شبكات أعمال متخصصة، و"إنفستوبيا ماركت بليس" التي توفر منصة متكاملة لفرص الاستثمار والتواصل.

وكانت العاصمة أبوظبي قد استضافت في مارس 2025 النسخة الرابعة من قمة "إنفستوبيا"، بحضور أكثر من 3 آلاف من القادة وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شارك فيها أكثر من 100 متحدث ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء من نحو 70 دولة، عبر 42 جلسة نقاشية و15 اجتماع طاولة مستديرة، ناقشوا خلالها أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.